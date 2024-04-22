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Eski Süper Lig takımlarından Denizlispor 3. Lig’e düştü

Kurulduğu yıl olan 1966’dan beri profesyonel liglerde mücadele eden ve 2002-2003 Sezonunda UEFA Kupası’nda şampiyon olacak olan Porto’ya son 16 turunda yenilen Denizlispor, TFF 3. Lig’e düştü.

Eski Süper Lig takımlarından Denizlispor 3. Lig’e düştü

21 sezon Süper Lig'de yer alan , 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı.

Üst üste iki sezon lig düşen yeşil siyahlı ekip, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderunspor'a 3-0 yenildi. Denizli temsilcisi bitime 2 hafta kala 2. Lig'den düşmesi kesin olan takımlar arasında yer alırken, gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Öte yandan, 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.

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