Eskişehirspor, Önder Karaveli yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifalarını vermesinin ardından göreve başlayan Önder Karaveli eşliğinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçının ilk hazırlıklarına başladı.

Siyah-kırmızılı ekip, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele için antrenman yaptı.



Grupta ikinci olarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Eskişehirspor, bu hafta oynanacak maçtan galibiyet elde ederse puanını 45'e çıkartacak.