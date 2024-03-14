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Eskişehirspor, Önder Karaveli yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Geçtiğimiz gün teknik direktörü ve sportif direktörü istifa eden Eskişehirspor, Önder Karaveli'nin göreve gelmesinin ardından ilk antrenmanını Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için gerçekleştirdi.

Eskişehirspor, Önder Karaveli yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifalarını vermesinin ardından göreve başlayan Önder Karaveli eşliğinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçının ilk hazırlıklarına başladı.

Siyah-kırmızılı ekip, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele için antrenman yaptı.

Grupta ikinci olarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Eskişehirspor, bu hafta oynanacak maçtan galibiyet elde ederse puanını 45'e çıkartacak.

Eskişehirspor, Önder Karaveli yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - 1
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