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Eskrimciler, Sakarya'da piste çıktı

Sakarya'da 10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları başladı.

Eskrimciler, Sakarya'da piste çıktı

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Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları" Sakarya'da başladı.

Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde, kadınlar ve erkeklerde gençler epe karşılaşmaları yapıldı.

Hakemlerin kontrollerinin ardından piste çıkan sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'tan 1640 sporcu organizasyonda mücadele ediyor.

Turnuva, 29 Ocak'ta sona erecek.

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