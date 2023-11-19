EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım, gruptaki son maçında Galler'le karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde D Grubu'nda 9. hafta maçları tamamlandı ve gözler 10. hafta maçlarına çevrildi. Peki, EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumunda son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?



TÜRKİYE NASIL GRUP LİDERİ OLUR?



A Milli Takım'ın 9. haftayı bay geçtiği grupta Ermenistan-Galler ve Letonya-Hırvatistan maçları oynandı. Ermenistan-Galler maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hırvatistan ise deplasmanda Letonya'yı 2-0 mağlup etti.



Galler, Ermenistan deplasmanındaki puan kaybının ardından liderlik şansını kaybetti. Hırvatistan ise aldığı galibiyetle liderlik şansını sürdürdü.



Gruptaki son haftada Türkiye, deplasmanda Galler'le karşılaşacak. Hırvatistan ise Ermenistan'ı ağırlayacak.



Türkiye deplasmanda Galler karşısında alacağı her türlü beraberlik ve galibiyetle gruptan lider çıkmayı garantileyecek.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU



A Milli Takım'ın yer aldığı D Grubu'nda güncel puan durumu şöyle:



1. Türkiye - 16 puan (7 maç)

2. Hırvatistan - 13 puan (7 maç)

3. Galler 11 puan (7 maç)

4. Ermenistan 8 puan (7 maç)

5. Letonya - 3 puan (8 maç)