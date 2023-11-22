EURO 2024 Elemeleri tamamlandı

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere eleme gruplarından katılacak ülkelerin tamamı kesinleşti. A Milli Futbol Takımı’nın 17 puanla lider tamamladığı D grubunda Hırvatistan ikinci olarak Almanya bileti almaya hak kazandı.



Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galler - Türkiye: 1-1

Hırvatistan - Ermenistan: 1-0

Cebelitarık - Hollanda: 0-6

Yunanistan - Fransa: 2-2

Romanya - İsviçre: 1-0

Kosova - Belarus: 0-1

Andorra - İsrail: 0-2



Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler şöyle:

A grubu: İspanya, İskoçya

B grubu: Fransa, Hollanda

C grubu: İngiltere, İtalya

D grubu: Türkiye, Hırvatistan

E grubu: Arnavutluk, Çekya

F grubu: Belçika, Avusturya

G grubu: Macaristan, Sırbistan

H grubu: Danimarka, Slovenya

I grubu: Romanya, İsviçre

J grubu: Portekiz, Slovakya



3 TAKIM ULUSLAR LİGİ’NDEN KATILACAK



EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.