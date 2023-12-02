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EURO 2024 kuraları çekildi: Türkiye'nin rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın 2. torbada yer aldığı EURO 2024 kura çekimi yapıldı. İşte milli takımın rakipleri...

EURO 2024 kuraları çekildi: Türkiye'nin rakipleri belli oldu

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Avrupa Şampiyonası'nda () mücadele edecek A Milli Takım'ın grubu belli oldu. 

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın kura çekiminde Türkiye 2. torbada yer aldı.

Toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvanın kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşti.

İşte gruplar ve Türkiye'nin rakipleri:

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, A yolu play-off galibi ((Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)

E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)

EURO 2024 kuraları çekildi: Türkiye'nin rakipleri belli oldu - 1
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