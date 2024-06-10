EURO 2024 ne zaman başlıyor? Milli Takım'ın maç programı belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için tarih araştırmaları başladı. EURO 2024 heyecanını yaşamak için geri sayıma başlayan sporseverler, Milli Takım 'ın maç tarihlerini sorguluyor. Ay-yıldızlı temsilcimiz Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele edecek. Peki, EURO 2024 ne zaman başlıyor? EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR? Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu’nda yer alacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. EURO 2024, Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuva ise A Grubu’nda oynanacak Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla başlayacak. Mücadele 14 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’da oynanacak.

A MİLLİ TAKIM’IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU



Ay-yıldızlı temsilcimiz Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele edecek.



F Grubu’nda Türkiye ile birlikte Portekiz, Gürcistan ve Çekya gibi takımlar bulunuyor.



Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.



Türkiye, F Grubu’nda ilk maçını 18 Haziran Salı Günü Gürcistan karşısında çıkıyor. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.



Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ikinci mücadelesine grubun favorisi Portekiz karşısında çıkacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran saat 19:00’da oynanacak.



Grup aşamasında son maçında ise Türkiye Çekya ile 26 Haziran saat 22.00’da karşı karşıya gelecek.