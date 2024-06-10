EURO 2024'e son prova | Türkiye, Polonya'ya konuk oluyor: Muhtemel 11

A Milli Takım'da EURO 2024'e geri sayım sürüyor.



Ay Yıldızlılar turnuva öncesindeki son hazırlık maçını saat 21.45'te Polonya ile yapacak.



Teknik direktör Vincenzo Montella, Varşova'daki mücadelenin iyi bir test olacağını söyledi.



Ay yıldızlı futbolcular EURO 2024'ü heyecanla bekliyor.



TANIDIK İSİMLER



EURO 2024'e katılacak rakip Polonya'nın kadrosunda Lewandowski, Zielinski ve Szymanski gibi isimler yer alıyor.



Milli Takım, son provanın ardından turnuva yolculuğuna çıkacak.



Ay Yıldızlı kafile, yarın saat 17.30'da EURO 2024'ün düzenleneceği Almanya'ya gidecek.



F Grubu'nda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak milliler,, ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan ile Dortmund'da karşılaşacak.

MUHTEMEL 11



Türkiye:



Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Hakan; İrfan Can, Arda, Kenan ve Barış Alper

