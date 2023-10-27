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EuroLeague: Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a farklı yenildi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) beşinci haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 75-57 yenildi.

EuroLeague: Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a farklı yenildi

Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Yunanistan'ın ekibiyle karşılaştı. 

Karşılaşma ev sahibi ekibin 75-57'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde iki galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Salon: Barış ve Dostluk Salonu

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Milos Koljensic (Karadağ)

Olympiakos: Walkup 4, Williams-Goss 14, Canaan 10, Lountzis, Larentzakis 4, Papas, Fall 7, Papanikolaou 14, Brazdeikis 4, Peters 12, Milutinov 6, Tanoulis

Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois, Bryant 10, Clyburn 5, Thompson 9, Pleiss 7, Hollatz, Erkan Yılmaz 2, Zizic 6, Willis 8, Jones 2

1. Periyot: 17-14

Devre: 33-25

3. Periyot: 61-43

Olympiakos: 75 - Anadolu Efes: 57

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