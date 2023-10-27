EuroLeague: Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a farklı yenildi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaştı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 75-57'lik galibiyetiyle sona erdi.



Bu sonuçla Anadolu Efes ligde iki galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.



Salon: Barış ve Dostluk Salonu



Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Milos Koljensic (Karadağ)



Olympiakos: Walkup 4, Williams-Goss 14, Canaan 10, Lountzis, Larentzakis 4, Papas, Fall 7, Papanikolaou 14, Brazdeikis 4, Peters 12, Milutinov 6, Tanoulis



Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois, Bryant 10, Clyburn 5, Thompson 9, Pleiss 7, Hollatz, Erkan Yılmaz 2, Zizic 6, Willis 8, Jones 2



1. Periyot: 17-14



Devre: 33-25



3. Periyot: 61-43



Olympiakos: 75 - Anadolu Efes: 57

