Euroleague: Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i farklı yendi

Euroleague’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu.



Kalnapilio Arena’da oynanan mücadeleye Fenerbahçe; Scottie Wilbekin, Nick Calathes, Nigel Hayes-Davis, Tarık Bibierovic, Sertaç Şanlı ilk 5 ile başladı.

Maccabi Tel Aviv’in ilk 5’i ise Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Roman Sorkin, Bozie Colson ve Josh Nebo’dan oluştu.



Mücadeleye Sertaç Şanlı ve Wilbekin’in bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 14-11 önde geçti. Periyodun kalan dakikalarında Maccabi Tel Aviv skoru eşitledi ve ilk çeyrek 22-22 sona erdi.



İkinci periyoda Dorsey’nin etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, 8.55 kala farkı 9 sayıya çıkardı: 31-22. Rakibine periyodun ilk 3 dakikasında sayı izni vermeyen sarı-lacivertli ekip, Papagiannis’in basketiyle farkı 13 yaptı ve Maccabi Tel Aviv mola aldı: 35-22. Hücumda ve savunmada etkili performansına devam eden Fenerbahçe, 2.50 kala Wilbekin’in 3 sayılık isabeti ile skoru 47-29’a getirerek farkı 18 yaptı. Kalan dakikalarda farkı daha da artıran Fenerbahçe, ilk yarıyı 57-31 önde tamamladı.



Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun ilk 4 dakikası 64-37’lik skorla geçildi. Fenerbahçe, periyodun bitimine 4.12 kala Wilbekin’in bulduğu 3 sayılık isabet ile farkı 30 yaptı: 71-41. Periyodun kalan bölümünde de istikrarlı oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 80-48 önde girdi.



Dördüncü periyoda Maccabi Tel Aviv, 3 tane 3 sayılık isabetle başladı ve Jasikevicius bitime 8.49 kala mola aldı: 82-57. Moladan iyi dönen Fenerbahçe, bitime 5 dakika kala farkı yeniden 32 yaptı: 96-64. Son bölümde farkı daha da açan Fenerbahçe, mücadeleden 109-74 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi 21 sayı kaydeden Tyler Dorsey oldu.

Fenerbahçe bu karşılaşmanın ardından 11 galibiyete ulaşrıken, Maccabi Tel Aviv ise 8’inci mağlubiyetini yaşadı.