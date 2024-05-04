Euroleague'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası

THY Euroleague çeyrek final 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'ya 65-62 kaybetti.
Maçın bitiş düdüğüyle saha içindeki Fenerbahçe Beko taraftarları ve Monaco oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Monaco'lu oyuncular soyunma odasına giderken tribünlerden yabancı madde atıldı.
Euroleague Basketbol Disiplin Kurulu, yaşanan olayler nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 30 bin euro para cezası verdi.
Monaco oyuncusu Jaron Blossongame'a ise ihtar verildi.
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