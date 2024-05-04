NTV.COM.TR’ye geri dön

Euroleague'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası

THY Euroleague, Monaco maçından sonra yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 30 bin euro para cezası verdi.

Euroleague'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası

THY çeyrek final 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'ya 65-62 kaybetti.

Maçın bitiş düdüğüyle saha içindeki Fenerbahçe Beko taraftarları ve Monaco oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Monaco'lu oyuncular soyunma odasına giderken tribünlerden yabancı madde atıldı.

Euroleague Disiplin Kurulu, yaşanan olayler nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 30 bin euro para cezası verdi.

Monaco oyuncusu Jaron Blossongame'a ise ihtar verildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...