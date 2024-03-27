EuroLeauge'de 32. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı bugün, yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.



Haftanın açılış müsabakasında bugün Maccabi Tel Aviv ile Valencia Basket, Sırbistan'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu hafta Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Baskonia ile mücadele edecek.Fenerbahçe de evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise İtalyan takımı Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:



27 Mart Çarşamba;



22.30 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket



28 Mart Perşembe;



21.00 Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano

22.30 Partizan - Olympiakos

22.30 Bayern Münih - Barcelona

22.30 Baskonia - A. Efes

23.00 ASVEL - AS Monaco



29 Mart Cuma;

20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin

22.30 Real Madrid - Kızılyıldız

22.30 Virtus Bologna - Panathinaikos