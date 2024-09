Evinde ölü bulunan Nilüfer Belediyespor'lu Lopez için tören düzenlendi

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'ndeki törene Victoria Lopez'in ailesi, takım arkadaşları, teknik ekip, kulüp yöneticileri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız katıldı. Lopez'in takım arkadaşları ve ailesi törende gözyaşlarını tutamadı.



Kulüp Başkanı Muherrem Or, yaptığı konuşmada, üzgün olduklarını dile getirdi.



Lopez ile bu sezon anlaşma imzaladıklarını belirten Or, şöyle konuştu:



"Bu yıl yeni bir yol yürüyecekti bizimle. 'Hoş geldin' dedik, Bugün de 'Güle güle' demek için buradayız. 3 hafta olmuştu ilimize geldiği. Bir kaç antrenmanda izledim. Neşeli, takımına uyumlu ve çok başarılı bir sporcu olduğunu, takım arkadaşları, teknik heyet olduğu gibi bizler de gözledik. Pilar'ı hiç unutmayacağız. Lopez'in ülkesinden bir basın mensubunun kulübe e-mail yollamıştı. 'Adanın en sevilen sporcusuydu, ülkemizin en başarılı sporcularından biriydi' diyerek Pilar'dan bahsetmişti. Ne yazık ki biz o sporcuyu kendi ülkesine uğurluyoruz. Dünyanın neresinden gelirse gelsin, gelen her sporcumuz bizim evladımızdır. O bilinçle biz onu bağrımıza bastık. Bugün bir evladımızı sonsuzluğa uğurlamak üzere burada toplandık. Güle güle Pilar, uğurlar olsun sana. Porto Riko'lu bir evladımızın ve bir ailemizin olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Seni hiç unutmayacağız."



İSMİ ANTRENMAN SAHASINA VERİLECEK



Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise üzgün olduklarını ifade ederek, Pilar Marie Victoria Lopez'in isminin antrenman sahasına verileceğini söyledi.



29 Ağustos'ta Pilar Marie Victoria Lopez'den haber alamayan kulüp yetkilileri, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki evine gitmiş, Victoria'nın burada cansız bedenini bulmuştu.