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Eyüpspor, tarihinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, tarihinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi, bugün Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Eyüpspor, tarihinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor sezonun en kritik mücadelesine çıkıyor.

'ın öğrencileri Sakaryaspor'un Şanlıurfaspor'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'e çıkmayı garantilemek için sahaya çıkacak.

Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Eyüpspor, kazanması durumunda bitime 6 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı garantiliyor.

Eflatun-sarılı ekip 1. Lig'de 27 haftalık periyot itibarıyla 64 puanla zirvede yer alıyor. En yakın rakibi Göztepe ise 56 puanla 2. sırada bulunuyor.

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