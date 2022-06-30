Eyüpspor'dan bir günde 11 transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 11 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.



Eyüpspor, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı

Gün içinde Erdem Gökçe, Mehmet Murat Uçar, Nijeryalı Emeka Eze, Uğur Demirok ve Alparslan Öztürk'ün transferini açıklayan Eyüpspor Kulübü, akşam saatlerinde ise Kayserispor'dan İbrahim Akdağ, Tuzlaspor'dan Ahmet Yazar, Boluspor'dan Fethi Özer, Adana Demirspor'dan Metehan Mimaroğlu ve Sinan Kurt'u renklerine bağladığını duyurdu.

Eyüpspor son olarak Eskişehirspor'dan genç kaleci Cengiz Alp Köseer'e imza attırdı.



Böylece eflatun-sarılı ekip bugün 11 oyuncuyla sözleşme imzalamış oldu.