Eyüpspor'dan Luka Modric iddialarına yanıt

Trendyol 1. Lig'de bitime 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor'un Real Madrid forması giyen Luka Modric'i transfer etmek istediği öne sürülmüştü.

İstanbul ekibinin başkanı Fatih Kulaksız sosyal medya hesabından bu iddialara yanıt verdi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Fatih Kulaksız'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Bazı yayın organlarında Eyüpsporumuzun Luka MODRİÇ ile ilgilendiği haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yalanlarken bile mahçup oluyor insan. Bize en iyilerini laik görmeniz bizi mutlu ediyor fakat gerçekçi olmak lazım, önce bir süper ligde kalıcı olalım, tüm türk futbol kamuoyu bizim duruşumuzu görsün. Sonra yavaş yavaş hedefleri büyütürüz. Emeklemeden yürümek olmaz!"