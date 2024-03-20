Eyüpspor'un transer yasağı kaldırıldı

1'inci Lig ekibi Eyüpspor'a kısa bir süre önce transfer yasağı gelmişti.

İstanbul ekibi, Jakhongir Urozov'un önceki kulübü Bunyodkor'a 100 bin euro ödeme yapıldığını ve yasağın kalktığını duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü'ne transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitine ilişkin borç bugün itibariyle ödenmiş olup, konulan transfer yasağı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.