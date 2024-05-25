F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu

F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu.



Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte, 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.270 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.



Monakolu pilotun 0.154 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.248 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.



Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.