FA Cup'ta kurallar gelecek sezondan itibaren değişiyor

İngiltere'de FA Cup turnuvasında gelecek sezondan itibaren uygulanacak yeni kurallar duyuruldu.

Turnuvaya 1. turdan itibaren tekrar maçlarının oynanmayacağı ve kuralın kaldırıldığı belirtilirken, kupadaki tüm turların hafta sonu oynanacağı kaydedildi. FA Cup'ta 5. tur da dahil olmak üzere ilk turlar hafta içinde oynanıyordu.

İngiltere Futbol Federasyonu Premier Lig yönetimiyle yaptığı altı yıllık anlaşma kapsamında bu kararları aldığını ve turnuva takviminin değiştirildiğini duyurdu.

5. ve 10. lig takımları arasındaki eleme turlarında tekrar maçlarına devam edilecek olsa da, bu kuralın üst liglerde uygulanmayacağı ve tüm turlar tek maç üzerinden oynanacağı belirtildi.



Prestijini artırmak amacıyla FA Kupası finalinin Premier Lig'in son haftasından önce oynanacağı ve o hafta lig maçlarının oynanmayacağı da açıklandı.

Bu sayede kupanın daha fazla ilgi görmesi ve futbolseverler için daha özel bir yere sahip olması hedefleniyor.