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Faslı yıldız Sofyan Amrabat Galatasaray'a doğru

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönerek Manchester United'a giden Sofyan Amrabat ile görüşmeler devam ediyor. Faslı yıldızın Galatasaray'ı takibe alması taraftarı heyecanlandırdı.

Faslı yıldız Sofyan Amrabat Galatasaray'a doğru

Geçen sezon başında 'ın kapısından dönerek Manchester United'a giden Sofyan Ambarat'la görüşmeler devam ediyor.

Sarı kırmızıların orta saha listesinde üst sıralarda yer alan Sofyan Amrabat'tan heyecanlandıran bir hareket geldi.

Faslı yıldız, dün sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu gelişme sonrası 27 yaşındaki yıldızın İnstagram hesabına mesaj yağdırdı.

Kiralık olarak Fiorentina forması giyen Amrabat'ın gelecek sezon takıma katılması yönünde çağrı yaptılar.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Okan Buruk'un ısrarla kadroda görmek istediği yıldız için İtalyan ekibiyle pazarlıklar sürüyor. 

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