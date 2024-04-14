Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Ligde son 20 maçta yenilgi yüzü görmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 82 puanla ikinci sırada giriyor.

İLK 11'LER



Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM SARI KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de sarı kart sınırı olan Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Batshuayi ve Edin Dzeko, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecekler.

YABANCI VAR HAKEMİ



VAR odasında da Portekiz futbol federasyonundan Andre Narciso görev yapıyor.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

11' Fatih Karagümrük'te Eysseric, İsmail Yüksek'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

26' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Eysseric'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

30' Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'nun pasında savunma arkasına sarkan Rade Krunic, kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

32' Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın Livakovic ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

45+1' GOL! Fatih Karagümrük Can Keleş'in golüyle 1-0 öne geçti.

45+2' Mücadelede ilk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.