Fenerbahçe geri döndü: Yenilmezlik serisi 21 maça çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.



Kırmızı-siyahlılar Can Keleş'in 45+1. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 49. dakikada Edin Dzeko skora denge sağlarken, sonradan oyuna dahil olan Michy Batshuayi 57. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

Fatih Kragümrük'te Ryan Mendes 77. dakikada, Eysseric ise 90+7. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte zirve yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe, puanını 85'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük ise 30 puanla 18. sırada yer aldı.



YENİLMEZLİK SERİSİ 21 MAÇA ÇIKTI



İsmail Kartal'ın öğrencileri bu galibiyetin ardından Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 21 maça çıkarttı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 10 maçta puan kaybetmeyen

Fenerbahçe, lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım oldu.



DZEKO TARİHE GEÇTİ



Süper Lig'de bu sezon 20 gol atan Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda bu sayıya ulaşan beşinci yabancı oyuncu oldu.



Edin Dzeko | 2023/24

Enner Valencia | 2022/23

Alex | 2010/11 & 2004/05

Pierre Van Hooijdonk | 2003/04

Elvir Boliç | 1996/97 & 1995/96

GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI



Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki galibiyet hasretini 7 maça çıkarttı.

YABANCI VAR HAKEMİ



Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında VAR odasında Portekiz futbol federasyonundan hakem Andre Narciso görev yaptı.