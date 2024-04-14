Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Fenerbahçe Avrupa dönüşü üç puan peşinde.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.



Ligde son 20 maçta yenilgi yüzü görmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 82 puanla ikinci sırada giriyor.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Tedavileri süren Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'in yanı sıra kart cezaları bulunan Szymanski ve İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek.



Takımla çalışmalara başlayan Osayi-Samuel, Djiku, King ve Becao'nun durumu maç saatinde netleşecek.



İLK 11'LER



Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan, Tadic, Dzeko

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



YABANCI VAR HAKEMİ

VAR odasında da Portekiz futbol federasyonundan Andre Narciso görev yapacak. 32. haftada üç maçta uygulanacak bu yöntem Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

