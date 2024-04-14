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Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso oldu.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak. Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.

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