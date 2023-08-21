Fatih Karagümrük, sezonun ilk galibiyetini Başakşehir karşısında aldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük, sezonun ilk galibiyetini elde etti.



Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ryan Mendes ve Adnan Uğur'un golleriyle 2-0 kazanan kırmızı-siyahlı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle oynadığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı.



Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonundan bu yana 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez RAMS Başakşehir'le karşılaşan VavaCars Fatih Karagümrük, bu maçlarda rakibine hiç mağlup olmadı.

Fatih Karagümrük bu maçlarda rakip filelere 16 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.



SEZONUN İLK GOLÜ YENİ TRANSFER MENDES'TEN

Ligin ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönerken, bu sezon takımın ilk golü de yeni transfer Ryan Mendes'ten geldi.



Süper Lig'de boy gösterdiği 3 sezonda sezonun ilk haftalarında rakip fileleri sarsmayı başaran kırmızı-siyahlılar, ilk kez bu sezon ilk maçında gol bulamadı.



2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'u 3-2, 2021-2022'de de Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek sezona başlayan Fatih Karagümrük, geçen sezona ise 4-2'lik Alanyaspor yenilgisiyle başlamıştı.



Bu sezon ilk golünü 2. haftada atan VavaCars Fatih Karagümrük'te Al Nassr'dan transfer edilen Yeşil Burun Adalı oyuncu Ryan Mendes, RAMS Başakşehir önünde takımını öne geçiren isim oldu.



7 YENİ TRANSFER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Yeni sezon öncesinde kadrosuna 3'ü kaleci olmak üzere 9 yeni ismi dahil eden Fatih Karagümrük'te bu oyunculardan 7'si RAMS Başakşehir deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.



Teknik direktör Alparslan Erdem; kadroya katılan 3 yeni kaleciden Matias Dituro'yu ilk 11'de sahaya sürerken Emre Bilgin'i maç kadrosuna yazdı. Furkan Beklevic ise kadroda yer almadı.



Bu 3 ismin dışında Frederic Veseli, Federico Ceccherini, Marcus Rohden, Can Keleş, Ryan Mendes ve Kevin Lasagna, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de oynadı.



ALPARSLAN ERDEM'DEN 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Andrea Pirlo'yla yolların ayrılmasının ardından geçen sezon son 3 maçta takımın başında sahaya çıkan Alparslan Erdem, bu sezon da teknik direktörlük koltuğunda oturan isim oldu.



Geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ün başında Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleri yaşayan Erdem, Konyaspor deplasmanından ise 1 puanla ayrılmıştı.



Sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek Alparslan Erdem yönetimindeki 5 maçta 3. galibiyetini elde etti.

