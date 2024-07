Fatih Karagümrük'te hedef yeniden Süper Lig

Bolu'nun Esentepe bölgesindeki bir otelde kamp yapan Fatih Karagümrük'te Teknik direktör Şenol Can, gazetecilere yaptığı açıklamada kamp programları kapsamında çok sayıda hazırlık maçı yapma imkanı bulduklarını belirterek, "Teknik, taktik, fiziksel yönde gelişmek için son hazırlık maçımızı da bugün yapacağız." dedi.

Mevcut kadroyla lige hazırlanırken transfer çalışmalarına da devam ettiklerini dile getiren Can, "Çok önemli oyuncular aramıza katıldı. Yabancı, yerli, genç, iyi oyuncular transfer ettik. Eksik bölgelerimiz de var. Takımımıza, bütçemize, bu lige uygun oyuncular arıyoruz. 4-5 transfer daha yapıp lige başlamak istiyoruz." diye konuştu.



Amaçlarının yeniden Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu vurgulayan Can, "Tek hedefimiz takımımızı ait olduğumuz yere, tekrar Süper Lig'e çıkarmak. Çalışmalarımızı da o yönde yapıyoruz. İnşallah Süper Lig'e tekrar geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.



Can, bu sezonun tüm takımlar için zorlu geçeceğine işaret ederek, her takımın şampiyonluğa oynayacağını, seyir zevki yüksek maçların izleneceğini kaydetti.



"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE AİT OLDUĞUMUZ YERE GERİ DÖNECEĞİZ"



Fatih Karagümrük'ün Gaziantep FK'den transfer ettiği defans oyuncusu Papy Djilobodji de takıma geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Buraya tecrübemi katmaya, kendimi de göstermeye geldim." dedi.



Yeniden Süper Lig'de mücadele edebilmek için herkese büyük görev düştüğünü vurgulayan Djilobodji, "Hocamızın dediklerini bütün takım olarak uygulamaya çalışacağız. Takımda tecrübeli oyuncular var. Tecrübelerimizi katarak tekrar ait olduğumuz yere çıkmak istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız ve ait olduğumuz yere geri döneceğiz." diye konuştu.