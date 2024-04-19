Fatih Karagümrük'ten PFDK'ya tepki

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, PFDK'nın verdiği cezaya tepki gösterdi.

Stadyumu ve tesisleri olmayan kırmızı-siyahlılar, kulüp içerisinde Ziraat Mühendisi barındırmadığından dolayı PFDK tarafından ceza aldığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, Ziraat Mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilciler raporu ile Disiplin Kurulu’na sevk olan kulübümüz, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır.

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