Fatih Tekke: Beşiktaş’ın durumu ortada ve bunu değerlendirebiliriz

Süper Lig'in 17’inci haftasında 21 Aralık’ta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde hazırlanan Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“TAKIM SAVUNMASINDA YUMUŞAĞIZ, SERTLEŞMEMİZ LAZIM”



Süper Lig'in 15’inci haftasındaki Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Halil Umut Meler’in saldırıya uğramasının ardından ertelenen Alanyaspor-Ankaragücü maçı sonrası 17. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını ifade eden Tekke, "Normalde içeride evimizde oynayacağımız maç, yaşanan problemlerden dolayı deplasmanda Beşiktaş maçı oldu. Beşiktaş maçı ambiyansı herkesin malumu. Zaten kadroda cezalılar var, kadro dışı ve sakat oyuncular var ama maça kadar ne olacağı belli değil. Neticesinde Beşiktaş takımıyla oynayacağız. Deplasmanda zor bir maç. Bizim zaten genel hatlarıyla problemlerimiz olduğunu devamlı söylüyoruz. Özellikle takım savunmasında biraz yumuşağız, daha sert olmamız lazım. Ve bu arada daha henüz bile istediğimiz 11'i yakalamış değiliz. Farklı 11 ile birçok maça çıkma şansı bulduk. Son 3 maç, Konyaspor maçı, kupa maçı, İstanbulspor maçı. Oyun olarak istediğimiz seviyelerde olmasa bile özellikle Kocaelispor maçı çok olumlu diyebilirim. 3’üncü bölgede problemlerimiz var. Hala da devam ediyor. Bunun için çalışıyoruz, tekrar ediyoruz. Oyuncularımın çalışmasından gayet memnunum ama bu zorlu bir süreç. 3’üncü bölgedeki problemlerimiz devre arasına yani Antalyaspor maçının sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor. Umarım bu arada tabi istediğimiz puanları alırız ve camia olarak biraz normalleşiyor. İlk yapmamız gereken bence bu. Sonrasında devre arasında eksik olan bölgelerimiz neyse onlara doğru karar verip biraz daha takımımıza katkı yapacak performansı düşünmemiz lazım” dedi.



“ALANYASPOR’UN BURADA OLMAMASI GEREKİYOR”



Bu hafta oynanacak Beşiktaş maçının kendileri için bir şans olduğunu belirten Tekke, “Beşiktaş maçı bizim için bir şans açıkçası, Beşiktaş’ın durumu da ortada. Bunu değerlendirebiliriz. Kolay bir maç gibi gözükmüyor. Umarım dediğim gibi puan ve puanlar toplayıp devre arasına kadar normalleşmemiz lazım. Ligin alt tarafında, son 4 takım arasındayız. Alanyaspor olarak kadromuza baktığımızda burada olmamamız gerekiyor zaten. Ama takım olarak yani oyuncu kadrosunun ismen iyi olması iyi bir takım olduğumuz anlamına gelmiyor, iyi bir takım olabilmek için birçok daha parametreyi, tüm camia olarak bunu başarmak lazım. Biraz daha sıkı durmamız lazım. Biraz daha pes etmeyen, inat eden, biraz daha fazla isteyen, bunu düzen içerisinde yapmak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.



“DÜZENİ ÇOK SEVMEYEN OYUNCULAR VAR”



Alanyaspor’da düzeni çok sevmeyen oyuncuların olduğunu vurgulayan Tekke, devre arasına kadar olan süreçte özellikle Beşiktaş, Samsunspor, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarından bekledikleri puanları aldıkları taktirde normalleşeceklerini söyledi.



Tekke, “Genel hatlarıyla düzeni çok sevmeyen oyuncu sayımız var ama bu bizim istediğimiz şey değil. Bu ülkede bu maalesef böyle ama dediğim gibi sancılı dönem var. Normalleşmeye doğru ibre yavaş yavaş dönüyor gibi ama kolay değil. Oynayacağımız Beşiktaş, Samsunspor, Ankaragücü ve Antalyaspor maçı 4 maç. Bu 4 maçtan beklediğimiz puanları alırsak normalleşiriz diye düşünüyorum. Sonrasında zaten ligin başından itibaren benim söylediğim bir şey var. 10-12 takım birbiriyle yarışacaktır. Bu durumda biraz daha aşağıda kalanlar olacaktır. Ama genel hatlarıyla yarışacak takımlar sayısı bu sene biraz daha fazla. Biz stres yapmadan bir an önce buradan kurtulmak istiyoruz. Ama dediğim gibi en önemli şey Alanyaspor. Benim takımımın özelinde söylüyorum. Daha çok isteyen, pes etmeyen, yere düştüğünde kalkan, rakibine biraz daha temaslı oynayan, biraz da top rakipteyken bunu isteyen ve beraber isteyen, bunu hem içeride hem dışarıda taraftarımızla beraber bir bütün halinde hareket edebilen takımız. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Eksiklerimiz var mı? Var. Tabi ki bir süreye ihtiyaç var. Her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.