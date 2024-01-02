Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk maçına çıkıyor

Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını yarın PAS Giannina karşısında verecek.

RAKİP SON SIRADA



Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. PAS Giannina ise 9 puanla son sırada yer alıyor.



Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.



Yeşil-beyazlı ekipte tedavileri tamamlanan Filip Djuricic ve Adam Cerin, son antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Arjantinli kanat oyuncusu Sebastian Palacios ile Hollandalı stoper Bart Schenkefeld ise sakatlanarak dünkü çalışmayı yarıda bıraktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, ayağını burkan Palacios'un yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı, ayak bileğinden sakatlanan Schenkefeld'in ise yarınki maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.