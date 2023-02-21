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Fatih Terim ve Selçuk İnan'dan İskenderunspor'a forma bağışı

İskenderunspor, Fatih Terim ve Selçuk İnan'ın hediye ettiği imzalı formaları açık artırma usulüyle satışa çıkardığını duyurdu.

Fatih Terim ve Selçuk İnan'dan İskenderunspor'a forma bağışı

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinden spor camiası da derinden etkilendi.

TFF 2. Lig ekibine ve Selçuk İnan'dan destek geldi.

İskenderunspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  Terim ve İnan'ın kulübe destek olmak amacıyla imzalı forma bağışladığı açıkladı.

İskenderunspor, imzalı formaları açık artırma usulüyle satışa çıkaracağını duyurdu.

Yaşanan depremde İskenderunspor'da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez, kaleci antrenörü Uğur Kurt ile 18 Yaş Altı Takımı'nın sporcusu Burak Duraltı, enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

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