Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti

TANER SAVUT KİMDİR?



Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu Taner Savut 10 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi.



Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Savut, kariyerine 1994 yılında memleketi olan İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.



Tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua București'ye 2-1 yenildi.



1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.



Alanyaspor'da da çalışan Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu.