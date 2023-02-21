Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ili etkiledi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yaşanan depremin ardından yıkıldı.
Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise haber alınamadı. Dün Adana'da bir hastanede Savut'a benzeyen kişinin olduğunun belirtilmesinin ardından Savut'un ağabeyi Ali Savut, Adana'ya giderek DNA örneği verdi.
"SENİ UNUTMAYACAĞIZ TANER HOCA"
Gelişmelerin ardından Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başımız sağ olsun
Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."
Başımız sağ olsun— Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023
Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ
"SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLANACAKSIN"
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel de paylaştığı mesajda, "Hatay Spor Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim.
Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın.
Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun." sözlerini dile getirdi.
TANER SAVUT KİMDİR?
Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu Taner Savut 10 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi.
Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Savut, kariyerine 1994 yılında memleketi olan İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.
Tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua București'ye 2-1 yenildi.
1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.
Alanyaspor'da da çalışan Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu.