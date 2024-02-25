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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, lig sonuncusu takımla berabere kaldı

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, lig sonuncusu takımla berabere kaldı

Süper Ligi'nin 24. haftasında , sahasında Kifisia'yı konuk etti.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.

Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.

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