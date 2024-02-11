NTV.COM.TR’ye geri dön

Fatih Terim'in Panathinaikos'u 3 golle zirveye göz kırptı

Fatih Terim'in Panathinaikos'u Panserraikos deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar puanını 50'ye çıkararak Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sıraya yükseldi

Fatih Terim'in Panathinaikos'u 3 golle zirveye göz kırptı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde Panserraikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlılar 8. dakikada Verbic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Palacios'un 31. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Panathinaikos, 90+1. dakikada Jeremejeff'in attığı golle sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 50'ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Panserraikos ise 23 puanla 8. sırada yer aldı.

Fatih Terim yönetiminde 7 resmi maça çıkan Yunanistan ekibi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;