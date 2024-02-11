Fatih Terim'in Panathinaikos'u 3 golle zirveye göz kırptı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde Panserraikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Yeşil-beyazlılar 8. dakikada Verbic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Palacios'un 31. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Panathinaikos, 90+1. dakikada Jeremejeff'in attığı golle sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 50'ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Panserraikos ise 23 puanla 8. sırada yer aldı.
Fatih Terim yönetiminde 7 resmi maça çıkan Yunanistan ekibi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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