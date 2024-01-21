Fatih Terim'in Panathinaikos'u Asteras'ı da devirdi

TERİM, BAKASETAS'I AÇIKLADI



Maçın ardından konuşan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Bakasetas transferini duyurdu.



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Vitor geldi. Bakasetas da muhtemelen yarın(pazartesi) gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Bugün takımıyla vedalaştı. Trabzonspor'a teşekkür ederiz. Maksimovich transferi hakkında bilgim yok. Henüz bana bir şey söylenmedi. Başkanımız transfer çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Terim yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 28 Ocak Pazar günü deplasmanda PAOK'a konuk olacak.