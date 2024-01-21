Fatih Terim'in Panathinaikos'u Asteras'ı da devirdi

Yunanistan Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Aitor ve 74. dakikada Tin Jedvaj attı.
Panathinaikos'un kiralık olarak renklerine bağladığı Samet Akaydın, 86. dakikada oyuna girdi.
Bu galibiyetin ardından Panathinaikos, zirvedeki PAOK ile puanları (44) eşitledi.
TERİM, BAKASETAS'I AÇIKLADI
Maçın ardından konuşan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Bakasetas transferini duyurdu.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Vitor geldi. Bakasetas da muhtemelen yarın(pazartesi) gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Bugün takımıyla vedalaştı. Trabzonspor'a teşekkür ederiz. Maksimovich transferi hakkında bilgim yok. Henüz bana bir şey söylenmedi. Başkanımız transfer çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Terim yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 28 Ocak Pazar günü deplasmanda PAOK'a konuk olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Panathinaikos
- Futbol
- Fatih Terim
- Yunanistan