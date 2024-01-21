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Fatih Terim'in Panathinaikos'u Asteras'ı da devirdi

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, ligde Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Panathinaikos, zirvedeki PAOK ile puanlarını da eşitlemiş oldu. Öte yandan maçın ardından açıklamalarda bulunan Terim, Trabzonspor'a veda eden Bakasetas'ın takımına katılacağını duyurdu.

Fatih Terim'in Panathinaikos'u Asteras'ı da devirdi

Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Aitor ve 74. dakikada Tin Jedvaj attı.

'un kiralık olarak renklerine bağladığı Samet Akaydın, 86. dakikada oyuna girdi.

Bu galibiyetin ardından Panathinaikos, zirvedeki PAOK ile puanları (44) eşitledi.

Fatih Terim'in Panathinaikos'u Asteras'ı da devirdi - 1

TERİM, BAKASETAS'I AÇIKLADI

Maçın ardından konuşan Panathinaikos Teknik Direktörü , Bakasetas transferini duyurdu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Vitor geldi. Bakasetas da muhtemelen yarın(pazartesi) gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Bugün takımıyla vedalaştı. Trabzonspor'a teşekkür ederiz. Maksimovich transferi hakkında bilgim yok. Henüz bana bir şey söylenmedi. Başkanımız transfer çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Terim yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 28 Ocak Pazar günü deplasmanda PAOK'a konuk olacak.

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