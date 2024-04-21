Fatih Terim'in Panathinaikos'u maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa oynayan Panathinaikos, 32. hafta mücadelesinde Lamia'yı 5-0 mağlup etti.

Yeşil-beyazlılar 23. dakikada Verbic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarında 45 ve 57'de Bakasetas, 54 ve 61'de ise Ioannidis'in golleriyle Panathinaikos sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim'in öğrencileri puanını 71'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Yunanistan ekibi böylelikle ligde çıktığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürdü.