Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda başkana protesto

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, Ergin Ataman ile bir araya geldi.



PANATHINAIKOS BAŞKANINA TEPKİ



THY Euroleague'deki Panathinaikos-Kızılyıldız maçı öncesi OAKA'ya giden Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda kulüp başkanına karşı protestolar yükseldi.



Newsbreak'in aktardığı habere göre Fatih Terim'in OAKA'da tribünleri selamladığı anlarda taraftarlar, Giannis Alafouzos'u protesto etti.

IVAN JOVANOVIC LEHİNE TEZAHÜRAT



Öte yandan aynı maçın son anlarında ise Panathinaikos Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapıldığı aktarıldı.



Ivan Jovanovic tezahüratlarının alkış aldığı vurgulandı.