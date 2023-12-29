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Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda başkana protesto

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, THY Euroleague'deki Kızılyıldız maçı için OAKA'ya gitti. Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anlarda kulüp başkanı Giannis Alafouzos aleyhine tezahüratlar yapılması dikkat çekti.

Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda başkana protesto
Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk idmanına çıktı

Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk idmanına çıktı

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Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan , Ergin Ataman ile bir araya geldi.

PANATHINAIKOS BAŞKANINA TEPKİ

THY Euroleague'deki Panathinaikos-Kızılyıldız maçı öncesi OAKA'ya giden Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda kulüp başkanına karşı protestolar yükseldi.

Newsbreak'in aktardığı habere göre Fatih Terim'in OAKA'da tribünleri selamladığı anlarda taraftarlar, Giannis Alafouzos'u protesto etti.

IVAN JOVANOVIC LEHİNE TEZAHÜRAT

Öte yandan aynı maçın son anlarında ise Panathinaikos Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapıldığı aktarıldı.

Ivan Jovanovic tezahüratlarının alkış aldığı vurgulandı.

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