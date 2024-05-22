FB şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 96’ya yükseltti. 99 puanlı sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3’e indiren sarı-lacivertli ekip şimdi şampiyonluk hesapları yapıyor. İşte, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? sorusunun yanıtı...



FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?



Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta ezeli rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.



Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında mağlup olması, kendilerinin ise İstanbulspor'u mağlup etmesi gerekiyor.



Galatasaray sezonun son haftasında Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alması durumunda şampiyon olacak.



Fenerbahçe ligin 38. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Fenerbahçe’nin şampiyon olması için İstanbulspor karşısında kazanması gerekiyor.



Öte yandan Galatasaray’ın Konyaspor maçında kaybetmesi durumunda Fenerbahçe şampiyon olacak.



Şampiyonlukta ikili averaj belirleyici oluyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele eşitlikle tamamlanmıştı.