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FB şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor’a konuk olacak. Fenerbahçe ise İstanbulspor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

FB şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

’in 37’nci haftasında oynanan derbi maçta ikinci sıradaki , deplasmanda lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 96’ya yükseltti. 99 puanlı sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3’e indiren sarı-lacivertli ekip şimdi şampiyonluk hesapları yapıyor. İşte, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? sorusunun yanıtı...

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta ezeli rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında mağlup olması, kendilerinin ise İstanbulspor'u mağlup etmesi gerekiyor.

Galatasaray sezonun son haftasında Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alması durumunda şampiyon olacak.

Fenerbahçe ligin 38. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Fenerbahçe’nin şampiyon olması için İstanbulspor karşısında kazanması gerekiyor.

Öte yandan Galatasaray’ın Konyaspor maçında kaybetmesi durumunda Fenerbahçe şampiyon olacak.

Şampiyonlukta ikili averaj belirleyici oluyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele eşitlikle tamamlanmıştı.

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