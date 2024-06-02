Fenerbaçe Başkanlık seçimi ne zaman? İşte FB kongre tarihi

Fenerbahçe’nin 3 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı yakın zaman sonra belli olacak. Fenerbahçe’nin 20 yıl boyunca başkanlığını yapan eski Başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç başkanlık için mücadele edecek. İşte, FB kongre tarihi...



FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada " Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" denildi.



ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ



Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.



AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ



Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.