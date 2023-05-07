Fenerbahçe 6 eksikle Giresunspor karşısında: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, deplasmandaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarma peşinde.



Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.



Ligde çıktığı 30 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alan Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 67 puanla zirvenin 3 puan gerisinde giriyor.



6 EKSİK VAR



Tedavileri süren Altay Bayındır ve Lincoln'un yanı sıra kart cezalısı Willian Arao ve İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Gustavo ve Alioski de kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırındaki Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique kart görmeleri halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Hakan Keleş ile yollarını ayıran küme düşme hattındaki ev sahibi ise,, yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetimindeki ilk maçına çıkacak.



Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: İrfan, Samet-Szalai-Peres, Osayi-İsmail-Zajc-Ferdi, Arda-Batshuayi-Valencia.



Giresunspor: Onurcan, Talha, Görkem, Faruk Can, Alper, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Serginho, Bajic, Sainz