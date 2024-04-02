Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 31. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 30 haftada 79 puan toplayan ve ligin 2. sırasında yer alan Fenerbahçe, Adana Demirspor'u yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE SON 5 MAÇINI KAZANDI
Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.
FENERBAHÇE'DE 2 İSİM EKSİK
Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.
KART SINIRINDA 9 İSİM
Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
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