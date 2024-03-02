Fenerbahçe Alagöz Holding, Kayseri karşısında kazandı

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27’nci haftasında evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Melikgazi Kayseri Basketbol’da 32 sayıyla Hamby oldu. Fenerbahçe’de ise McBride 24 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe namağlup liderliğini sürdürürken, Melikgazi Kayseri Basketbol ise 14’üncü mağlubiyetini aldı.

MAÇTAN NOTLAR

SALON: Metro Enerji



HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın



FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 10, Duygu Sözen, Howard 20, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 2, Collier 23, McBride 24, Ayşe Yılmaz, Laksa 15



MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 13, Wiley 15, Fatmanur Karakaş, Hamby 32, Merve Arı, Ayşegül Aladağ, Damla Gezgin 11, Nazlı Gökdemir, Holmes 16



1’İNCİ PERİYOT: 31-19



DEVRE: 52-37



3’ÜNCÜ PERİYOT: 74-61

