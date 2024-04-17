Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup şampiyon oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 80-56 yenerek seride 3-0 öne geçen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu.



Serinin İstanbul'daki ilk 2 maçında rakibini 99-76 ve 85-64'lük skorlarla geçen Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki 3. karşılaşmayı da kazanarak ligdeki 18. şampiyonluğunu kazandı.



Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa erişen Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, karşılaşmanın sonunda sevinç yaşadı.



Sezona FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı alarak başlayan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ardından ligde de mutlu sona ulaşarak 4. kupasını elde etti.

Lige son yıllara damga vuran sarı-lacivertli ekip, en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.



Fenerbahçe, ligde 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında da kupayı müzesine götürmüştü.



GALATASARAY'IN 13 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra en fazla şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray oldu.



Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.



Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.



BEŞİKTAŞ VE ODTÜ'NÜN ÜÇER ŞAMPİYONLUĞU VAR



Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ üçer kez şampiyonluk elde etti.



Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.



2019-2020 SEZONUNU TAMAMLANAMADI



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.



Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.