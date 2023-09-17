Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, sezonun 5. haftasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.



Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.



KIRMIZI KART CEZASI OLAN İSMAİL YÜKSEK FORMA GİYEMEYECEK



Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.



Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.



Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.

DOMINIK LIVAKOVIC



Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dominik Livakovic de İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.



FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Becao, Ferdi, Zajc, Cengiz, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Erdoğan Yeşilyurt, Dario Saric, van de Streek, Larsson, Adam Buksa

ANTALYASPOR'DA 5 EKSİK

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.



Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesi Ülker Stadı'nda bugün (17 Eylül) saat 17.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak.

Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

