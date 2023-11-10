Fenerbahçe, Atatürk'ü "10 Kasım Fenerbahçe Vapuru" ile andı

UĞUR DÜNDAR: ATATÜRK DÜNYANIN EN BÜYÜK LİDERLERDEN BİRİ



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, 10 Kasım 1938’in Atatürk'ün vefat ettiği tarih değil, ölümsüzlüğe ilerlediği tarih olduğunu vurgulayarak "Dolmabahçe Sarayı’nın bende önemli anıları var. Orada pek çok obje tahrip olmuştu çürümüştü. Büyük önderin son günlerini geçirdiği odasında da tabut vardı. O tabutun neden orada durduğunu sorduk, yetkililer cevap veremedi. Gül ağacından yapılmış, içinde talaşlar olan kurşun galvaniz kaplı bir tabut. Daha sonra tarih araştırmalarım sırasında öğrendim ki Büyük Önder hayata gözlerini yumduğunda tahlit edilmiş çünkü geçici bir süre için Etnografya Müzesi’nde kalması gerekiyordu. Cenazesinin bozulmaması için tahlit işlemi yapılmış ve o tabut kullanılmış. Böyle de bir anıya sahibim. Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçerken o anlar gözümün önünden gelip geçecek. Atatürk dünyanın en büyük liderlerden biri. Bizim de Önderimiz ve Başkomutanımız. Mekanı cennet olsun. Kendisini her yıl daha da artan sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.



EROL BİLECİK: HÜZÜNLÜYÜZ, AYNI ZAMANDA ONU ÜLKECE SELAMLAMAKTAN GURURLUYUZ



Sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Erol Bilecik, özel günde şunları kaydetti:



“Yıllardır bizim için bir refleks olan Atamızı ziyaret etmek, onu anmak için bir kez daha tüm Fenerbahçe camiası olarak bu yolculuğu yapıyoruz. Ruhu şad olsun. Biz bugün spor dünyasını temsilen geldik ama şu güzel ülkeye baktığınız zaman bugün ortaya konmuş hangi hedef varsa, hayata geçirilen tüm büyük projeleri, devrimleri, reformları onun vizyonuna, gayretine, çabasına borçluyuz. 100 yılda değil, 1000 yılda bir neredeyse gelmeyecek bir lidere tekrar selam olsun. Hüzünlüyüz aynı zamanda onu ülkece selamlamaktan gururluyuz. Fenerbahçe’nin spor dünyasındaki en önemli kartlarından biri. Cumhuriyetin değerlerine, Atatürk’ün izine, ışığına fazlasıyla sahip olan bir kulüp. Kuruluşundan beri böyle devam etti, bundan sonra da aynen bu şekilde devam edecek.”



BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN: ATAMIZI MİNNETLE, SAYGIYLA VE ÖZLEMLE ANIYORUZ



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da şöyle konuştu:



"Atamızın bize mirası olan Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümünde onun anısını saygı ve minnetle yâd etmek üzere buradayız. Başkanımız, YDK Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, sporcularımız, çalışanlarımız hep bir aradayız. Atamızın ilkeleri Fenerbahçe Spor Kulübü’nün temel taşlarından birini oluşturuyor. Atamızın bize bıraktığı mirası yaşatmak ve her geçen gün daha da büyütmek bizim görevimiz olmalı. Atamızı minnetle, saygıyla ve özlemle anıyoruz.” diye konuştu.



Anma etkinliğinin ardından dönüş yolunda vapur içinde Atatürk’ün sevdiği şarkılar canlı olarak seslendirilirken, katılımcılara günün anısına Fenerbahçe bayrakları, Türk bayrakları ve Nutuk kitabı takdim edildi.