Fenerbahçe-Austria Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu (UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe bu akşam Avusturya'nın güçlü ekibi Austria Wien'i, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırlayacak.



Avusturya'da geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı 2-0'lık skorla kazanarak saha avantajını tamamen eline alan temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde yeniden kazanıp, adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmak istiyor.



FENERBAHÇE-AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda bu akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.



Mücadele EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

KARŞILAŞMAYI İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK



Fenerbahçe-Austria Wien mücadelesini İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak.



FENERBAHÇE İLK MAÇI RAHAT KAZANDI



Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Avusturya temsilcisi Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Joshua King ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe, rahat bir skorla avantajı elde etti.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King, Bruma ve Nazım Sangare yapılan son antrenmana katılmadı. 4 eksiği bulunan Fenerbahçe'de bu isimler akşam Austria Wien karşısında forma giyemeyecek.