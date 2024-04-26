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Galatasaray, Adana'dan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında 3 puanı aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarı ise 3-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi. Bu maçla birlikte Galatasaray, kendisine ait üst üste kazanma rekorunu da geliştirdi.

Galatasaray, Adana'dan 3 puanla dönüyor
Fernando Muslera’dan gol yememe rekoru

Fernando Muslera’dan gol yememe rekoru

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Lider , Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı ise 3-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin golleri Ziyech (55), Kerem Demirbay (64) ve Icardi'den (90+1) geldi. bu skorla puanını 93'e yükseltti.

Galatasaray, kendisine ait üst üste kazanma rekorunu da geliştirdi. Bu maçla birlikte ligde 15 maç üst üste kazanmış oldu.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNA ORTAK OLDULAR

Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyordu. Ancak bu maç sonrası Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu.

Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetti. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yaptı.

Burak Şeker'in dördüncü hakemlik görevini üstlendiği mücadelede VAR koltuğunda ise Portekizli Andre Narciso oturdu. Narciso'ya, AVAR olarak Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy eşlik etti.

Galatasaray, Adana'dan 3 puanla dönüyor - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

1' Adana Demirspor'da Mendoza'nın etkili şutunu Muslera kornere çeldi
 
10' Johan Manev, sakatlanan Semih Güler'in yerine oyuna dahil oldu

12' Kerem Demirbay'ın şutu direkten döndü, Galatasaray'ın bu sezon 28. kez şutu direğe takılmış oldu

22' Icardi'nin rakip ceza sahasında indirdiği pasta topla buluşan Barış'ın şutu auta gitti

24' Barış'ın ceza sahası içinden şutunu kaleci ayaklarıyla son anda çıkardı

45+6 Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi

İKİNCİ YARI

45' İkinci devre başladı

53' Ziyech Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi

64' Kerem Demirbay'ın golüyle sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı

71' Kerem Aktürkoğlu oyuna girerken, oyundan çıkan oyuncu Ziyech

82' Galatasaray'da Tete, Aurier ve Berkan oyuna girerken, oTorreira, Barış ve Kaan kenara alındı

90+1 Icardi'nin golüyle fark 3'e çıktı

90+4 Karşılaşma sona erdi

Galatasaray, Adana'dan 3 puanla dönüyor - 2

TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Maçtan önce Adana Demirsporlu taraftarlar, kale arkası ve maraton tribünde demiryolu işçisi ile bir lokomotifi koreografisi sundu.

Taraftarlar büyük boy üzerinde Türkçe "Her sokakta izin bu memleket bizim" yazılı pankart ile İngilizce "Demiryolunun İşçi Sınıfı Kahramanı" yazılı pankart açtı.

Galatasaray, Adana'dan 3 puanla dönüyor - 3

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Barasi, Yusuf, Mendoza, Balotelli.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi

Galatasaray, Adana'dan 3 puanla dönüyor - 4
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