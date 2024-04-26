Galatasaray, Adana'dan 3 puanla dönüyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı ise 3-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.



Mücadelenin golleri Ziyech (55), Kerem Demirbay (64) ve Icardi'den (90+1) geldi. Galatasaray bu skorla puanını 93'e yükseltti.



Galatasaray, kendisine ait üst üste kazanma rekorunu da geliştirdi. Bu maçla birlikte ligde 15 maç üst üste kazanmış oldu.



FENERBAHÇE'NİN REKORUNA ORTAK OLDULAR



Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyordu. Ancak bu maç sonrası Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu.



Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetti. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yaptı.



Burak Şeker'in dördüncü hakemlik görevini üstlendiği mücadelede VAR koltuğunda ise Portekizli Andre Narciso oturdu. Narciso'ya, AVAR olarak Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy eşlik etti.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı 1' Adana Demirspor'da Mendoza'nın etkili şutunu Muslera kornere çeldi



10' Johan Manev, sakatlanan Semih Güler'in yerine oyuna dahil oldu

12' Kerem Demirbay'ın şutu direkten döndü, Galatasaray'ın bu sezon 28. kez şutu direğe takılmış oldu 22' Icardi'nin rakip ceza sahasında indirdiği pasta topla buluşan Barış'ın şutu auta gitti 24' Barış'ın ceza sahası içinden şutunu kaleci ayaklarıyla son anda çıkardı 45+6 Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi İKİNCİ YARI 45' İkinci devre başladı 53' Ziyech Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi 64' Kerem Demirbay'ın golüyle sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı 71' Kerem Aktürkoğlu oyuna girerken, oyundan çıkan oyuncu Ziyech 82' Galatasaray'da Tete, Aurier ve Berkan oyuna girerken, oTorreira, Barış ve Kaan kenara alındı 90+1 Icardi'nin golüyle fark 3'e çıktı 90+4 Karşılaşma sona erdi TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Maçtan önce Adana Demirsporlu taraftarlar, kale arkası ve maraton tribünde demiryolu işçisi ile bir lokomotifi koreografisi sundu. Taraftarlar büyük boy üzerinde Türkçe "Her sokakta izin bu memleket bizim" yazılı pankart ile İngilizce "Demiryolunun İşçi Sınıfı Kahramanı" yazılı pankart açtı. İLK 11'LER



Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Barasi, Yusuf, Mendoza, Balotelli.



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