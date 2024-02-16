Fenerbahçe Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten takımlar arasında

UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.



İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.



Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.

5 İLA 10 KAT DAHA FAZLA GELİR



İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi.



Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.



AVRUPA'DA EN FAZLA TİCARİ GELİR ÜRETEN 20 TAKIM

