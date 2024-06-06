Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ebrar Karakurt açıklaması: "Çılgın bir oyuncu"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Haber Türk'te açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin yöneticisi Koç, Ebrar Karakurt'u çok beğendiğini ve Fenerbahçe'de forma giymesini istediğini açıkladı.

Ali Koç'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Ebrar Karakurt'u isterim ben. Ebrar, müthiş bir oyuncu. Rusya'da istatistikleri kırdı, rekor bırakmadı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik beraber. Orada da şakayla karışık laf açıldı. Dünya çapında bir takım olacaksanız, biz oraya yakınız, en iyi Türkler'i almalısınız, Ebrar da öyle biri."