Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? (2024 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı)

Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesinde, başkan adayları ve seçim tarihi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

46 BİN 410 ÜYE KATILACAK



Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46 bin 410 olarak belirlendi.



Fenerbahçe tüzüğünün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024'te saat 18.00’e dek yapılabilecek.



FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?



Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu.



Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan bir diğer isim ise mevcut başkan olan Ali Koç oldu.



23 Mayıs tarihine kadar adaylık başvurusunda bulunacak olan adaylara, yeni bir isim eklenmediği taktirde, 2 isim başkanlık seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.