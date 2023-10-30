Fenerbahçe, Bayern Münih'i geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti.

Böylelikle İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde çıktığı ilk 10 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 30'a çıkardı.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Opta'nın verilerine göre, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu üreten takımlar arasında Fenerbahçe zirveye yerleşti.

Sarı-lacivertli ekip beş büyük lig ile kıyaslandığında 54 net gol pozisyonu üreterek Bayern Münih'i geride bıraktı.

İşte Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu üreten takımlar;

54 | Fenerbahçe

Fenerbahçe 43 | Bayern Münih

Bayern Münih 41 | Newcastle United

Newcastle United 41 | Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 39 | Barcelona