NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, Bayern Münih'i geride bıraktı

Fenerbahçe, Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-lacivertli ekip Avrupa'nın  beş büyük ligi ile kıyaslandığında Bayern Münih'i geride bırakarak en fazla net gol pozisyonu üreten takım oldu.

Fenerbahçe, Bayern Münih'i geride bıraktı

Trendyol 'in 10. haftasında , deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti.

Böylelikle İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde çıktığı ilk 10 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 30'a çıkardı.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Opta'nın verilerine göre, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu üreten takımlar arasında Fenerbahçe zirveye yerleşti.

Sarı-lacivertli ekip beş büyük lig ile kıyaslandığında 54 net gol pozisyonu üreterek Bayern Münih'i geride bıraktı.

İşte Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu üreten takımlar;

  • 54 | Fenerbahçe
  • 43 | Bayern Münih
  • 41 | Newcastle United
  • 41 | Bayer Leverkusen
  • 39 | Barcelona

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...